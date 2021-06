Officiel: Mbo Mpenza devient «directeur du football» à l’Excel Mouscron

L’ancien attaquant est officiellement de retour au Canonnier. Il y occupera un poste qui englobe bien plus de choses que le sportif.

Depuis lundi, Mbo Mpenza a officiellement fait son retour au Royal Excel Mouscron. Après deux piges comme joueur, c’est en tant que dirigeant qu’il a franchi les portes du Canonnier. Contrairement à ce qui était annoncé, il ne devient pas directeur sportif mais bien «directeur du football».

Un poste que l’ancien Diable Rouge décrit de la sorte. «Cela implique plusieurs tâches. La première sera de mettre en place une structure sportive dans le club avec le coach, l’équipe première, les espoirs et le Futurosport. On veut mettre en place un encadrement pour les jeunes qui recevront leurs chances chez nous. Mais on ne les mettra pas pour les tuer. S’il y en a un à haut potentiel qui perce par année, je serai déjà très heureux.

Ensuite, on nommera le staff qui prendra en charge le noyau pro. Je parle d’un staff car ce ne sera pas une personne qui sera mise en avant. Il y aura un technicien qui peut montrer qu’il dirige, une personnalité et une troisième qui fera le lien avec les jeunes.

Enfin, je serai présent pour la construction du noyau. On va essayer de trouver de nouveaux joueurs. On sait qu’il faudra aller vite. Mais vu le budget, on ne pourra pas se tromper. Tout cela se fera sous l’autorité de Paul Allaerts qui reste mon responsable».

Le plus âgé des frères promet également d’être présent le plus possible au quotidien. «On va évaluer toutes les forces en place car il y en a. Il faudra les utiliser pour mettre en place une philosophie de jeu qui correspond au staff mis en place. On va se renseigner avec lui pour trouver les meilleurs profils. Il faudra aussi réaliser un programme à court et moyen terme. Dans la gestion quotidienne, j’essaierai d’être le plus proactif. Ma porte sera ouverte pour tout le monde».

Sur le staff et le noyau, le nouveau «directeur du football» s’est montré assez évasif. «On sait que le temps presse. Mais je peux vous assurer que l’on y travaille depuis ma nomination».

«Je suis revenu car c’est Mouscron»

Enfin, Mbo Mpenza a souvent insisté sur le fait que Mouscron devait retrouver sa place sur la carte du football belge. «On doit redevenir un club respecté et respectable. Cela passera par le travail. Notre objectif est de tout gagner. Et je ne parle pas que sur le terrain. On veut retrouver l’adhésion des supporters, des partenaires… On a tout pour y arriver: un outil, une direction, une ville… C’est pour cela que j’ai accepté le challenge. Parce que c’est Mouscron. Cela représente beaucoup pour moi. J’ai grandi ici, j’ai été à l’école à deux pas d’ici. Ce club a été ma première expérience en tant que joueur de D1. C’est désormais ma première aventure en tant que dirigeant».

