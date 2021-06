VIDÉO | Déjà le but de l’Euro? Schick inscrit un lob somptueux pour la République tchèque

Patrik Schick déjà dans le best of de l’Euro EDA

Patrik Schick a incontestablement marqué le but du tournoi jusqu’à présent.

La rencontre entre l’Écosse et la République tchèque n’est sans doute pas l’affiche la plus sexy de ce début d’Euro. Et pourtant, c’est dans cette rencontre que l’on vient de voir le but du tournoi jusqu’à présent.

Alors que le score était de 0-1 en faveur des Tchèques, Patrik Schick, déjà auteur du premier but, a réussi à inscrire un magnifique lob du milieu de terrain qui n’a laissé aucune chance au gardien écossais Marshall.