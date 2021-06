VOO arrête la TV analogique: ce qui changera pour vous d’ici fin 2021

Le câblodistributeur va accompagner ses clients à l’heure d’enterrer la télédistribution analogique à l’ancienne.

C’est un virage inéluctable. VOO débranchera son service de télévision analogique d’ici la fin de l’année 2021. Les clients ne resteront pas en rade. Le télédistributeur les aidera à basculer vers le «nouveau signal», son nom officiel, sans surcoût d’abonnement dans la majorité des cas.

1. Est-ce que je suis concerné?

Le service de télévision analogique de VOO injecte 23 chaînes TV et 17 stations radio via le seul câble coaxial directement connecté de la prise TV VOO au téléviseur. Aucune «box» (boîtier) ou décodeur numérique n’est requis pour en bénéficier. C’est la TV basique et rien d’autre: pas de HD (haute définition), pas de replay, pas de VOD (vidéo à la demande), etc.

Si vous possédez un VOOcorder ou une Box évasion, ce changement ne vous concerne pas, car vous êtes clients de la télévision numérique.

2. Le «nouveau signal» pour remplacer l’ancien

D’ici fin 2021, le signal analogique sera remplacé par un «nouveau signal» qui sera décrypté par le téléviseur, à condition de disposer d’un écran plat. Marque par marque, VOO explique en ligne comment installer les chaînesaprès la bascule de l’ancien signal (analogique) au nouveau (numérique).

Niveau sélection, rien ne change, ou presque. «Vous retrouvez votre offre classique de chaînes TV avec en plus quelques chaînes locales supplémentaires», dixit VOO. Mieux, l’opérateur promet «[…] une meilleure qualité d’image et de son ainsi que l’accès à plusieurs pistes audio.»

Pour les propriétaires d’une «grosse» télévision à tube cathodique, il sera nécessaire de changer de téléviseur ou d’opter pour un abonnement à la télévision numérique comprenant la location d’un décodeur.

3. Comment est-ce que je serai prévenu?

VOO ne coupera pas le signal analogique du jour au lendemain. La transition sera opérée par vagues, par lots d’abonnés, entre juillet et novembre 2021. L’opérateur va prévenir ses clients par courrier, par courrier électronique, par téléphone, et leur expliquer comment passer d’une technologie à l’autre.

Un premier galop d’entraînement a démarré en avril. Ce qui explique pourquoi vous avez peut-être déjà été contacté par VOO ces dernières semaines.

4. Même tarifs, sauf si…

Si vous possédez une télévision à écran plat, compatible avec le «nouveau signal», le prix de l’abonnement à la télédistribution ne changera pas: 21,50€ par mois, 22€ suite par mois après les augmentations introduites le 1er juillet 2021.

Pour les titulaires d’une TV à tube cathodique, la location de la box.évasion indissociable de la TV numérique coûtera 12,45€ par mois, 13€ à partir du 1er juillet 2021. Soit un total télédistribution + décodeur de 33,95€ par mois, de 34,50€ à partir du 1er juillet 2021.

5. Pourquoi ce changement?

Le signal de la télévision analogique occupe beaucoup de place sur le réseau de VOO, qui a sans cesse besoin de capacités supplémentaires pour doper la vitesse de ses connexions Internet par exemple. En remplaçant le signal analogique par un «nouveau signal» plus compact, l’opérateur récupère une certaine marge de manœuvre.