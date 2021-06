VIDÉO | Le poids lourd tourne trop serré et arrache le panneau pub qui dégringole dans la station de métro

Scène surprenante ce vendredi 11 juin sur la petite ceinture à Bruxelles: un chauffeur de poids lourd très mal embarqué a fait basculer un panneau publicitaire dans la station de métro Arts-Loi.

C’est une scène qui a beaucoup fait réagir sur Twitter ce week-end. Un semi-remorque chargé d’un container métallique, très mal embarqué, tourne en épingle au carrefour entre la contre-allée de l’avenue des Arts et la petite ceinture. Dans la manœuvre, le conducteur cogne le panneau publicitaire fixe en aplomb des accès à la station de métro Arts-Loi. Puis, coincé, l’arrache carrément. Celui-ci dégringole alors dans la cage d’escaliers qu’il surplombait.

L’image, impressionnante, a fait réagir Dimitri Strobbe, directeur de l’entretien des voiries et espaces publics pour l’administration Bruxelles Mobilité. «Une conduite irresponsable et dangereuse», écrit-il. «Il semble y avoir des dégâts». Et le fonctionnaire d’annoncer un dépôt de plainte.

Dit filmpje circuleert op social media. Onverantwoord rijgedrag en levensgevaarlijke situatie. Er lijkt aardig wat schade. We dienen klacht in bij politie. Alle info is welkom!👮🏻???🚓 pic.twitter.com/giG0tg6tNJ — Dimitri Strobbe 🚧 (@dimitristrobbe) June 12, 2021

La zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles, de son côté, annonce avoir intercepté le camionneur sur place. «Nos équipes ont fait le nécessaire pour traitement ultérieur de l’incident», expliquent les forces de l’ordre. «Un PV a été introduit». Il apparaît qu’il n’y a pas eu de blessé, mais le camion a cependant été remorqué. La STIB a dû sécuriser les dégâts et devra refixer l’enseigne «M» de sa bouche de métro.

Dans les commentaires qui ont suivi l’incident, la question de la présence des poids lourds dans le centre de Bruxelles est clairement posée. On notera encore que les règles de circulation à cet endroit sont particulièrement peu lisibles, le trafic motorisé y étant ponctuellement autorisé (ou toléré) sur l’aménagement cyclable ocre. Le marquage au sol indique clairement que le passage du camion vers la petite ceinture n’était pas autorisé à ce carrefour.