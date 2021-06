Un air de vacances avec la troisième édition de Destination Mons

Du 1er juillet au 31 aout, une foule d’activités sont prévues en centre-ville et dans les villages du Grand Mons afin de profiter de la saison estivale à deux pas de chez soi.

L’été dans les grandes villes est une période assez calme; les citadins s’évadent vers diverses destinations de vacances en quête de dépaysement. Mais à Mons, l’été n’est plus synonyme de période creuse. Avec Destination Mons, cela fait deux ans que la Ville met en place une programmation estivale d’activités familiales pour égayer le quotidien de ceux qui ne partent pas en vacances.

L’an dernier, la deuxième partie du programme estival a été quelque peu perturbée par la résurgence de l’épidémie de coronavirus. Cette année, si le spectre de Covid-19 plane toujours, l’espoir que la crise est derrière nous s’incarne dans un programme particulièrement foisonnant.

Nouveauté cette année pour la troisième édition de Destination Mons, la programmation d’activités, concentrée auparavant dans le centre-ville, s’étend aux différentes sections du Grand Mons.

Pédales, musique et cinéma

Dans ce cadre, tout l’été, une balade vélo de 15 kilomètres baptisée «Harry Potter, le tournoi des 3 sorciers» partira de la place de Mesvin pour relier les villages d’Hyon et de Ciply.

On pédalera aussi à Spiennes, Flénu, Harveng et Maisières, mais en cuistax, où une course sera organisée dans chaque village au cours de l’été.

Il y aura également de la musique dans les parcs, à Jemappes, au Joncquoy à Ghlin, à Havré, à Villers-Saint-Ghislain, et du cinéma en plein air dans les cités à Harmignies, Nimy, Jemappes ou encore au domaine d’Epinlieu.

Cet été verra aussi le retour du Grand Huit qui, pour sa troisième édition s’installera à Nimy/Maisières, Obourg, Havré et Saint-Denis…

Les musées hors du centre se joindront à la programmation, le Silex’s organisant un weekend «vert», mêlant différentes activités autour du développement durable, tandis que la Maison Van Gogh organise un weekend Van Gogh marquant les 141 ans de sa venue dans le Borinage.

Centre-ville en fanfares

Et le centre-ville dans tout ça? Que les Montois Cayaux et les visiteurs se rassurent, il ne sera pas en reste. Chaque samedi d’été, des fanfares déambuleront dans les rues principales du centre-ville, de 13 h 30 à 17 h 30.

Les arts de la rue seront également à l’honneur, avec différents artistes de rue, jongleurs, circassiens, échassiers et bonimenteurs qui sillonneront et animeront les artères commerçantes tout au long de l’après-midi.

Sur la Grand-Place de Mons, le Jardin éphémère revient en version d’été et passera de 350 m2 à près de 1000 m2. Ce jardin sera un «jardin prairie» où on laissera libre court à la nature afin qu’elle exprime sa beauté intrinsèque. Cette végétation accompagnera 3 œuvres monumentales de l’artiste Arne Quinze, qui seront installées en écho à son exposition My Secret Garden, qui se déroule en ce moment au BAM.

À la place du Marché-aux-Herbes, ce sont les Jardins d’été qui s’installeront avec leurs espaces verts et leurs activités ludiques. Les After Work du jeudi, les concerts de carillon, etc. rythmeront aussi l’été.

La culture en force

L’été sera aussi culturel, beaucoup de musées accueillant en ce moment une exposition: le BAM, l’Artothèque, le musée François Duesberg… La culture vivante s’éveillera enfin. Outre les arts de la rue, Mars – Mons Arts de la Scène organise une série de projets théâtraux, musicaux… en plein air.

Mais la culture revivra aussi en salle: le 3 juillet, le Théâtre Royal de Mons accueillera le premier opéra post-pandémie. A noter aussi le retour du Festival international du Film de Mons pour une édition estivale exceptionnelle, le retour des concerts d’orgue avec les Collégiades, celui des stages pour enfants dans les musées… L’été sera chargé et varié à Mons.

L’ensemble des activités est à retrouver sur www.visitmons.be