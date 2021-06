«Qu’est-ce que tu sous-entends?»: l’échange tendu entre Mbappé et un journaliste en conférence de presse

La star française s’est énervée sur un journaliste après une question qui comparait le nombre de passes effectuées entre Olivier Giroud, Karim Benzema et Neymar.

Situation plutôt tendue en conférence de presse entre Kylian Mbappé et un journaliste. Après une question où ce dernier demandait à l’attaquant star des Bleus s’il ne trouvait pas qu’il faisait moins de passes à Giroud qu’à Benzema, l’attaquant du Paris Saint-Germain s’est énervé. Selon lui, il est logique qu’il joue moins souvent sur Giroud car «ce sont des joueurs qui sont complètement différents. Olivier reste devant les cages pour être présent au moment de conclure tandis que Benzema et Neymar vont décrocher à au moins 40 mètres du but.»

🏆 #EURO2020 🇫🇷 Equipe de France

🗨? Mbappé : "On ne peut pas comparer Neymar, Benzema ou Giroud"#beINBLEUS pic.twitter.com/4auz0psZ9I — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 13, 2021

Pour Mbappé, les journalistes essayent de faire dire aux joueurs des choses qu’ils aimeraient bien entendre. «C’est malsain car tu sous-entends que je ne veux pas jouer avec Giroud», s’est énervé le français au moment des explications.

Giroud et Mbappé: une situation tendue

Ce qu’il s’est passé en conférence de presse est une énième polémique ces derniers jours sur le sujet Mbappé/Giroud. En effet, après la victoire en amical contre la Bulgarie 3-0, Olivier Giroud s’était plaint du comportement de la star parisienne envers lui: «J’ai été discret parce que, des fois, on fait des courses et les ballons n’arrivent pas. Je ne prétends pas toujours faire les bons appels, mais je me suis évertué à donner des solutions dans la surface». Suite à cette déclaration, Kylian Mbappé avait déclaré se sentir « affecté » et « énervé ». À 24 heures de leur première rencontre à l’Euro face à l’Allemagne, l’ambiance chez les Bleus est assez spéciale.