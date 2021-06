VIDÉO | Une TV française dézingue Meunier et les Diables: «Qu’ils rentrent chez eux manger des frites»

Suite à une déclaration de Thomas Meunier sur la position de numéro 1 au classement FIFA de la Belgique, la chaine «L’Équipe du soir» a violemment incendié les Diables Rouges.

Trois ans après la douloureuse défaite de la Belgique face à la France en 1/2 finale de la Coupe du monde 2018 en Russie, les tensions entre les deux clans semblent apparemment encore vives. Sur le plateau de la chaine «L’Équipe du soir», le présentateur Olivier Ménard et ses chroniqueurs, Johan Micoud et Olivier Rouyer (anciens internationaux français), Vincent Duluc, Gilles Favard (ancien conseiller du FC Nantes), et Éric Blanc, se sont montrés particulièrement agressifs suite à une déclaration de Thomas Meunier à la RTBF aprèsla victoire des Diables Rouges en Russie (0-3): «Nous sommes numéro un au classement mondial et, pour nous battre, il faudra une sacrée armada.»

Suite à cette phrase, les différents protagonistes se sont énervés sur le plateau, avec des déclarations très (trop?) limites. En voici quelques extraits: «Ils (les Diables) sont dans l’esprit de revanche suite à la défaite en demi-finale», «il faut qu’ils se calment», «ils parlent beaucoup ces Belges, ils vont vite rentrer chez eux manger des frites», «ils ont un énorme boulard, en général, les Belges» et bien d’autres.

Ces déclarations sont étonnantes puisque ce qu’a déclaré Thomas Meunier… est un fait! La Belgique est bien numéro une au classement FIFA. Il est donc étonnant de voir autant d’agressivité sur un plateau TV pour cette simple phrase.