Le débrief de la 3e journée: l’Angleterre dominante, Witsel jouera contre le Danemark, les Pays-Bas ont eu chaud

Un dimanche riche en but EDA

Tout ce qu’il faut retenir de cette troisième journée de l’Euro 2020 compilé en un seul article.

1 L’Angleterre a brisé sa malédiction des premiers matches

Bonne entrée en matière pour les Anglais qui ont bien négocié ce premier match, délicat, face à l’autre gros morceau du groupe D. Sans dominer outre mesure, le but de Sterling à la 57e a scellé le score final du match.

2 Chaudes les Oranje

Les Pays-Bas sont passés tout près d’une grosse déception. En effet, les hommes de De Boer ont mené 2-0 avant de se faire rejoindre 2-2 grâce, notamment, à un superbe but de Yarmolenko. Mais Dumfries a libéré les Oranje en fin de match.

3 Des nouvelles des blessés

Roberto Martinez a fait le point sur les joueurs du noyau qui sont en voie de se rétablir physiquement.

4 Première victoire à l’Euro pour l’Autriche

L’Autriche, malmenée tout au long du match, a fini par s’imposer face à une valeureuse équipe de Macédoine du Nord 3 buts à 1 dimanche à Bucarest pour son entrée en lice dans le groupe C de l’Euro.

5 Suite (et fin?) des chamailleries chez les Bleus

Kylian Mbappé aurait «préféré» qu’Olivier Giroud lui fasse des reproches «dans le vestiaire» et non «dans la presse» après l’amical contre la Bulgarie, a dit dimanche l’attaquant parisien qui, s’il a été «affecté» par cet épisode, ne veut plus en faire «tout une histoire».

