Le Français Rémy Daillet et sa famille à Singapour, ils n’ont pas embarqué pour Paris

Le Français Rémy Daillet, soupçonné d’avoir contribué à l’enlèvement de la petite Mia, et sa famille, expulsés dimanche de Malaisie en direction de la France, n’ont pas embarqué pour Paris après une escale à Singapour, ont annoncé à l’AFP l’avocat de M. Daillet et une source malaisienne.

«Ils sont à Singapour, ils ne sont pas dans l’avion», a déclaré Me Jean-Cristophe Basson-Larbi à l’AFP. La compagne de M. Daillet, enceinte, «est hospitalisée, nous avons des craintes pour le bébé» et «M. Daillet et ses enfants sont sous la responsabilité des services de police de Singapour», a-t-il ajouté.