VIDÉO | Le message de l’autrichien Lainer pour Eriksen après son but

Buteur à la 18e minute de jeu contre la Macédoine du Nord, le joueur autrichien a tenu à soutenir Christian Eriksen, en dévoilant un message sur son t-shirt.

Après Lukaku et Hakimi, Stefan Lainer a adressé son soutien à l’égard de Christian Eriksen victime d’un malaise cardiaque samedi soir dans le match entre le Danemark et la Finlande. Après son but face à la Macédoine du Nord, le latéral droit s’est dirigé vers la caméra en dévoilant un maillot sur lequel le message «Eriksen, reste fort» était écrit.