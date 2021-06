Un homme pointe une arme vers des passants à l’issue du match des Diables à Comines

L’arme exhibée ressemble à une vraie mais est en réalité un pistolet airsoft non létal. ÉdA

Le match des Diables venait de se terminer, samedi soir à Comines, quand un homme a pointé une arme vers des supporters qui circulaient dans le centre de Comines.

Rapidement prévenue des faits, la police n’a eu aucun mal à retrouver la trace de l’auteur – un homme de 46 ans – qui s’était réfugié chez lui. Les pandores ont forcé la porte du domicile et ont aussitôt interpellé l’individu. L’arme n’a toutefois été retrouvée qu’un peu plus tard au fond du jardin, grâce à l’intervention d’un maître-chien. Il s’est avéré qu’il s’agissait d’un pistolet airsoft non létal.

Ce dimanche soir le parquet de Tournai a précisé qu’on ignorait les motivations de cet homme. Il a été privé de liberté, mais aucune instruction n’a été ouverte; le dossier restera au niveau de l’information auprès du parquet de Tournai-Mons, indiquait Olivier Witvrouw, substitut du procureur du roi.