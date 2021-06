oBelgix, ce fier supporter de la Belgique: «Et pas que pour le foot»

Chaque lundi, nous vous proposons un large entretien avec une personnalité du Brabant wallon qui fait l’actualité. Cette semaine, nous avons rencontré oBelgix, de son vrai nom, Nicolas Dardenne. Fils d’agriculteurs originaire de Roux-Miroir (Incourt), il est l’un des visages les plus connus des supporters de notre équipe nationale belge de football, sinon le plus connu. En cause, évidemment, son costume, emprunté au célèbre personnage de bande dessinée gaulois. Irréductible supporter parmi les irréductibles, cet homme d’affaires – qui est à la tête de deux entreprises à Bruxelles – est aussi papa de deux enfants. Fan de foot, «des Diables en particulier», depuis toujours, il nous raconte cette histoire inattendue qui l’a mené à être un des fiers représentants de notre équipe en tribune. Avec des anecdotes étonnantes et une passion sans faille, même pas atténuée par cet Euro 2020 au contexte particulier pour les raisons que l’on sait (stades pas entièrement remplis, déplacements compliqués, etc.).