Mouscron: les statues de Marcel Marlier et de Martine ont été inaugurées

Brigitte Aubert et son assistante de choix ont dévoilé la statue de bronze joliment patinée par l’artiste Osvaldo Parise. EdA

Marcel Marlier et son héroïne ont été dévoilés au fond de la cour du Centre Marcel Marlier, dessine-moi Martine, ce dimanche matin. Ceux qui ont connu l’artiste apprécieront la ressemblance.

Dernière vérification de la part d’Osvaldo Parise avant la cérémonie. EdA Jour de liesse aux abords du château des Comtes et surtout du Centre Marcel Marlier, dessine-moi Martine, ce dimanche en fin de matinée.

Après avoir été reportée de quelques mois pour cause de pandémie — la date initiale coïncidait avec les 90 ans de l’artiste herseautois, une cérémonie en présentiel et sous un soleil radieux a pu se tenir.

Le fils de Marcel Marlier a notamment prononcé un discours teinté d’humour et d’amitié pour Mouscron. EdA Après des discours de la responsable du Centre Marlier, de la bourgmestre, du fils de M. Marlier, de la responsable «Jeunesse» de chez Casterman et de l’échevin de la Culture, la Ville a enfin pu inaugurer l’oeuvre en bronze du dessinateur Marcel Marlier et de son héroïne de papier matérialisée en trois dimensions.

Un résultat convainquant

Le Marcel Marlier de métal ressemble trait pour trait à l’original.

Un travail de la matière qui a été suivi de près par le collège communal mais également par la veuve et le fils de M. Marlier.

Vous pouvez d’ores et déjà apprécier le résultat à l’ombre du château des Comtes.

À noter que les invités ont aussi été conviés à écrire des messages qui seront placés dans une capsule et enfouis sous terre pour n’être lus que dans 90 ans.

La plaque qui sera placée à Herseaux pour rappeler qu’il y est né 18 novembre 1930 et y a notamment fréquenté l’école du Christ-Roi a également été exposée à l’assistance. EdA

Les détails complets de cette cérémonie seront à lire dans une prochaine édition de L’Avenir, sur tablette, smartphone ou PC