Les Red Panthers s’imposent face à l’Espagne (3-1) et décrochent la médaille de bronze

«C’est notre constance qui a fait notre différence»

Pour son premier grand tournoi international chez les seniors, France De Mot, 20 ans, a d’emblée décroché sa 1ère médaille continentale, en recevant le bronze, dimanche à Amsterdam, après le succès de la Belgique en petite finale 3-1 sur l’Espagne. «Le résultat d’un grand tournoi de l’équipe», selon la jeune attaquante.

«L’équipe a travaillé vraiment dur cette semaine. Ce tournoi a été collectivement très performant pour les Panthers. On a été constante durant 5 matchs, montrant chaque fois qui on était. C’est cela qui a fait la différence», a expliqué la joueuse du Racing.

L’objectif «Paris 2024» a désormais pris tout son sens pour les Belges à Amstelveen, partageant l’enjeu et s’imposant contre des nations classées dans le top 10 mondial et qualifiées pour Tokyo. Seuls les Pays-Bas semblent encore inaccessibles pour les protégées de Raoul Ehren. «Avec tout ce que l’on vient de réaliser, on peut commencer à penser concrètement à des objectifs plus concrets: la prochaine Coupe du monde, les championnats d’Europe et les JO de Paris. Et je pense que l’on sera prête pour ces rendez-vous parce que l’on va encore travailler dur d’ici-là, en voulant arriver encore plus haut.»

Avant de s’attaquer à ces objectifs, De Mot et 5 autres joueuses du noyau A des Panthers participeront fin d’année aux Mondiaux juniors en Afrique du Sud. «On y aura une belle carte à jouer et on voudra prouver que la Belgique a bien évolué sur tous les plans au niveau du hockey féminin.»