Ce pilote est devenu une légende | Mais c’est quoi ces nains partout ? | Qui veut acquérir un bois ?: 10 infos qui font du bien

L’info peut avoir un petit côté déprimant certains jours. Mais lorsqu’on y regarde de plus près les bonnes nouvelles s’accumulent chaque jour. Et comme la positive attitude c’est bon pour le moral, L’Avenir a décidé de vous offrir chaque semaine une petite dose de «Good news».

1 Qui veut golfer en regardant les F-16 décoller ?

Il n’est pas courant de pouvoir jouer au golf en regardant un jet décoller ou en admirant les acrobaties aériennes de «Vador», le démonstrateur belge sur F-16. C’est pourtant possible au sein de l’Avia Golf Club qui a la particularité, unique en Belgique, d’être implanté au sein de la base aérienne militaire du 2e Wing Tactique de Florennes.

+ A LIRE

2 «Roule “nain” si vite», qu’on te dit!

Des lutins ont surgi un peu partout dans certaines communes ces dernières semaines. Le but ? Inciter les automobilistes à lever le pied. Mais qui se cache derrière ce projet humoristique ?

+ A LIRE

3 PHOTOS | Quatre bébés loups: vous voulez les voir ?

Quatre louveteaux ont vu le jour au Petit parc animalier de Ben-Ahin. Vous voulez les voir? Un pas dans leur enclos et on est suivi du regard par la maman louve, le papa loup et le loup protecteur. Au pied d’un arbre, dans un terrier, les quatre louveteaux font la sieste. Ils sortiront de leur tanière lorsqu’il fera moins chau

+ A LIRE

4 Qui veut acquérir un bois à Genappe ?

Un collectif de citoyens veut acquérir le bois Balon, à Bousval, pour garder son accès public et y faire cohabiter nature et utilisateurs. Ca vous tente ? On vous explique.

+ A LIRE

5 Une cure de jouvence pour ce symbole du passé

La péniche abritant l’écomusée de la batellerie est un véritable symbole du passé batelier de Thuin. Elle avait besoin d’une remise à neuf avant d’accueillir à nouveau des visiteurs dans quelques semaines.

+ A LIRE

6 Une première pour bpost: les colis livrés à vélo électrique

Elle est heureuse, Jessica Paquot. Factrice sur Huy depuis maintenant treize ans, elle aime son boulot. Mais encore plus depuis qu’elle le pratique à vélo. Un vélo pas comme les autres. Déjà, c’est son employeur bpost qui l’a mis à sa disposition. Mais en plus, ce vélo est électrique et… tire une remorque dans laquelle elle entrepose les colis à distribuer.

+ A LIRE

7 Avec 4000 heures de vol sur F-16, Steph devient une légende

«À chaque vol, je descends de l’avion en me disant que je fais quelque chose de différent de la mission précédente. Chaque fois, c’est autre chose, je n’ai jamais eu la sensation de me dire ah, je vais encore faire cette mission-là!», lance Stéphan Ronveaux, alors qu’il vient de remettre le pied sur le tarmac, ce jeudi après-midi. Pourtant, ce vol du jour avait une saveur particulière.

+ A LIRE

8 Un bar éco-friendly ambulant

Deux Herviens, Justine Donnay et Christophe Wintgens, ont retapé une caravane belge du siècle dernier pour la transformer en drink-truck. Un bar vintage qui va sillonner la province de Liège au gré des événements.

+ A LIRE

9 30 artistes sur 5 km: un joli parcours pour s’échapper cet été à Péruwelz

Musée à ciel ouvert et promenade unique en son genre, l’Échappée, à Péruwelz, ravira pendant tout l’été tant les habitants heureux de redécouvrir des coins de leur ville que des touristes attirés par cette escale inédite.

+ A LIRE

10 Dinant: des croisières privées pour se la couler douce sur la Meuse transfrontalière

L’entreprise Dinant Évasion propose désormais des croisières privées sur la Meuse de maximum 7 personnes. Cap sur un slow tourisme à fleur d’eau.

+ A LIRE