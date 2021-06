Une fan zone de 320 supporters disciplinés à Beauvechain

Belle organisation pour ce premier match des Diables à Beauvechain. Le strict protocole a bien été respecté.

-- COMMENTAIRES -- Ethel D'heur, Simon François et Nicolas George (de dr. à g.) ont eu la joie de voir affluer 320 supporters sur le site du S.C. Beauvechain. EdA Trois semaines de boulot, en prélude au match Russie-Belgique, pour aménager sur le site du Sporting Club Beauvechain un mini-village avec écran géant, buvette et châteaux gonflables pour les enfants. Les jeunes organisateurs Ethel D’heur, Simon François et Nicolas George, tous liés au club de foot, peuvent se montrer satisfaits. Quelque trois cent vingt supporters avaient répondu présent. Non seulement la Belgique a planté trois roses pour mettre de l’ambiance, avec des sauts et des cris après chaque but, mais les normes sanitaires ont été bien respectées.

«Il est normal, commentait la bourgmestre Carole Ghiot, présente sur le site, que les supporters sautent de joie quand la Belgique prend le match à son avantage. Le reste du temps, tout le monde est resté assis. Je suis satisfaite: nos réunions n’ont pas été vaines et les organisateurs ont tenu parole. Le strict protocole a été suivi.»