400 veinards ont passé une très bonne soirée à Wavre

L’organisateur de la fan zone de Wavre est soulagé. Et par la victoire des Diables et par le fait que tout s’est très bien passé.

EdA EdA

EdA

EdA EdA EdA EdA EdA EdA EdA La fan zone au centre sportif de Wavre affichait complet pour cette première rencontre des Diables.

Les fans, bien souvent en famille ou dans leur bulle, ont suivi cette première rencontre dans la joie et la bonne humeur. Il faut dire que tout a été comme sur des roulettes. Et quand Lukaku a planté son premier goal de la soirée, toutes les appréhensions d’avant match se sont dissipées et l’ambiance est très vite montée de plusieurs crans. Et ce n’était pas fini, car au terme de cette première rencontre, les supporters wavriens ont pu compter en chœur «Et un, et deux, et trois zéro». Mais on peut aussi l’écrire le plus réjouissant, c’est que les 400 supporters qui s’étaient inscrits à l’avance pour cette soirée ont pu, de nouveau, communier avec notre équipe nationale. Les veinards, car une soirée pareille, cela vaut certainement autant, si pas plus, que tous les buts de Lukaku.

«Jeudi, on remet ça»

Shpend Limani, l’organisateur de cette fan zone était évidemment aux anges. «Nos diables ont répondu présents. Quelle chouette soirée! Quel match! Les supporters, enfin tout le monde, ont vraiment passé une très bonne soirée. J’avoue que je suis soulagé aussi. Pas tellement que les diables aient remporté ce match mais bien parce que tout ce que nous avons mis en place, pour respecter au maximum les règles sanitaires a vraiment été bien respecté et bien fonctionné. Jeudi, on remet cela, avec j’espère une aussi belle soirée.»

Il reste encore quelques places pour suivre la rencontre de jeudi. Intéressé? Il suffit de réserver sa place au 0495/77 41 61.