VIDÉO | Belgique - Russie au camping: «C’est bon de retrouver l’ambiance d’avant»

Quelques vacanciers profitent des beaux jours pour venir dans les campings de l’Ardenne. Mais pas question pour autant de rater l’entrée en lice des Diables rouges à l’Euro de foot.

Christian et Béatrice ont décidé de passer quelques jours au camping Le Relais, à Serinchamps (près de Somme-Leuze). Il faut dire que depuis un an, ces deux jeunes pensionnés n’avaient pas profité comme ils l’auraient voulu de leur nouveau camping-car.

Évidemment, ce samedi soir est un jour un peu particulier. Les Diables rouges affrontent la Russie dans leur premier match de l’Euro 2020. Pas question de rater ça.

Le camping-car de Béatrice et Christian est vite devenu «the place to be». © Jacques Duchateau

Alors pour se mettre dans l’ambiance dès la fin de l’après-midi, ils ont installé leur télé, des guirlandes de drapeaux et d’autres accessoires bien choisis aux couleurs nationales tout autour de leur parcelle.

Pas de doute, leur emplacement sera «the place to be» pour suivre le match.

Suivez le match en compagnie de Béatrice et Christian dans notre reportage vidéo en tête de cet article.

L’heure du match approche, quelques voisins de camping les rejoignent. Chacun vient avec son fauteuil pliant, sa bouteille de rosé et son maquillage noir-jaune-rouge. L’ambiance bon enfant du camping s’impose naturellement.

Le plaisir de retrouver l’ambiance du camping. © Jacques Duchateau

Tic et Toc

D’autres arrivent, avec leurs chaises et leur mètre pour bien mesurer les espacements. L’ambiance monte d’un cran. Il faut dire que ceux que l’on appelle ici Tic et Toc n’arrêtent pas de faire les clows, «Des clows flamands mais des clowns quand même!»

Tic et Toc ont mis l’ambiance, tout en vérifiant bien la distance entre les chaises. © Jacques Duchateau

Le match est à peine commencé que Romelu Lukaku inscrit un premier but. On crie, on se réjouit… mais on essaie de garder ses distances malgré tout. Deuxième but de Thomas Meunier, on commence à souffler et à se dire que ce match va «passer crème».

Et de fait, malgré une 2e mi-temps plus calme, les Diables ont maîtrisé leur sujet, avec un 3e but de Big Rom.

Matthieu Crohin, le gérant du Relais, a le grand sourire: «Je n’avais rien prévu, c’est complètement improvisé. C’est la magie du camping».

L’inévitable maquillage noir-jaune-rouge de circonstance. © Jacques Duchateau

Une magie qui a opéré jusqu’à Saint-Pétersbourg où les Diable rouges ont réussi à s’imposer.

Le soleil s’est couché depuis un bon moment lorsque l’arbitre siffle la fin de la rencontre et la fin des réjouissances. Chacun repart avec sa chaise, ses vidanges, ses gosses, pour retrouver le confort douillet de son camping-car ou de sa caravane.

Vivement le prochain match au camping…