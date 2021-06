Nafi Thiam fait le plein de confiance aux Pays-Bas: «Il y a de la progression et c’est bien»

Nafi Thiam a fait un bon tour au Golden Spike de Leyde, aux Pays-Bas, ce samedi. Avec 6m62 et 13.57, elle a signé ses records de saison au saut en longueur et sur 100 mètres haies et s’est montrée satisfaite par la suite.

La journée a commencé par les 13.57 secondes sur les haies pour Nafi Thiam, onze centièmes plus rapide que fin mai à Tilburg. «Ma course était clairement meilleure qu’à Tilburg», a-t-elle commencé son analyse. «J’étais bien dans la course. Il y a de la progression là-dedans et c’est bien.»

À propos de sa performance au saut en longueur, Nafi Thiam était encore plus enthousiaste. «C’était encore mieux que les haies. C’était vraiment bien. Mon élan s’est mieux déroulé qu’à Tilburg, mais il y a encore de la place pour une amélioration si j’arrive à tout mettre au point. Ce n’était encore que mon deuxième concours de l’année au saut en longueur.»

Roger Lespanard avait estimé avant le meeting que si elle courait entre 13.40 et 13.50 et sautait entre 6m50 et 6m60, ce serait une bonne compétition.

À Nivelles dans une semaine

Samedi prochain, Nafi Thiam courra un 200 m à Nivelles. «Cela a été long à venir. Je vais essayer de ne pas trop regarder le chrono et juste essayer d’avoir un bon feeling», a-t-elle déclaré. Elle y retrouvera sa proche amie Cynthia Bolingo. «Mais je n’ai pas le droit de la regarder», se rend compte Nafi Thiam. «Elle va s’envoler dès le départ».

Lors des championnats de Belgique d’athlétisme, le 27 juin à Bruxelles, l’heptathlète optera plus que probablement pour le saut en hauteur. «Cela me semble être la meilleure idée. Je n’ai pu le faire qu’une fois cette année. Peut-être que je vais ajouter le lancer du poids aussi.»