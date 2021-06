VIDÉO | Danemark - Finlande: un moment de cohésion entre supporteurs pour Eriksen

Christian Eriksen a été victime d’un malaise lors du match entre le Danemark et la Finlande. Les supporters des deux camps ont scandé son nom. Assurément l’image de ce début d’Euro!

Les images ont rapidement fait le tour du monde. Quelques minutes avant la fin de la première période entre le Danemark et la Finlande, Christian Eriksen s’est écroulé et a dû subir un massage cardiaque. Si on a craint le pire pour le joueur de l’Inter Milan, les nouvelles sont finalement rassurantes. Les supporters du Danemark et de la Finlande ont tenu à lui adresser des encouragements. Les Finlandais ont scandé «Christian» avant que leurs homologues danois ne répondent «Eriksen». Très sympa!