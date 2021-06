Julian Alaphilippe quitte le Tour de Suisse: «J’ai hâte de voir Marion et d’accueillir le bébé»

Bien qu’il soit 3e au classement général du Tour de Suisse, Julian Alaphilippe quitte la course pour rentrer chez lui et retrouver sa compagne, la journaliste Marion Rousse, qui pourrait donner naissance à leur premier enfant ce lundi.

«La semaine a été magnifique. Je suis content de pouvoir rentrer à la maison maintenant», a déclaré le champion du monde ce samedi après sa 2e place dans le contre-la-montre. «J’étais encore motivé pour ce contre-la-montre. C’était un bon test, j’avais vraiment envie d’y aller «à fond». J’ai tout donné, même si je n’ai pas pris trop de risques dans la descente.» Pourtant, Julian Alaphilippe a laissé derrière lui tous les autres, sauf le dominant Rigoberto Uran.

Le bilan de Julian Alaphilippe après son Tour de Suisse écourté? «Je suis heureux d’avoir découvert cette course. C’était ma première participation, mais nous avons montré de belles choses, même s’il n’y a pas eu de victoire d’étape. Je croise les doigts pour mes coéquipiers dimanche, mais pour ma part, j’ai hâte de voir Marion et d’accueillir notre bébé. Et puis le Tour viendra.»