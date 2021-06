Danemark-Finlande: Christian Eriksen «dans un état stable», après son malaise en plein match

Chrstian Eriksen s’est écroulé à la 43e minute. On craint le pire pour le joueur danois.

Les images font froid dans le dos. A la 43e minute, sur une passe anodine, Christian Eriksen, le joueur danois, tombe et reste au sol. Le joueur semble inanimé et les médecins sont obligés de lui prodiguer un message cardiaque. Les joueurs danois cachent la vue de cet horrible spectacle et prient. Grand silence dans le stade de Copenhague.

Le milieu de terrain danois a fait un malaise à la fin de la première mi-temps entre le Danemark et la Finlande. Le joueur a subi un massage cardiaque à même le terrain, pendant de longues minutes, devant les regards inquiets des 22 acteurs et même de son épouse, descendue sur le terrain.

Les deux équipes ont fini par rentrer aux vestiaires pendant que le joueur était évacué vers l’hôpital le plus proche. Notre envoyé spécial a confirmé que Christian Eriksen a bien quitté le stade conscient, tandis que le média danois BT.dk a recueilli le témoignage d’une photographe de l’agence Reuters qui l’a vu lever le bras au moment de son évacuation. La star de l’équipe danoise a été transportée à l’hopital le plus proche dans un état stable grâce à la réactivité des secours. Il est «éveillé» et subit des examens au principal hôpital de Copenhague, a annoncé la fédération danoise de football (DBU) sur Twitter.

Une annonce officielle a été faite au micro du speaker, stipulant qu’on ne savait pas encore si la rencontre allait reprendre ou non.

L’UEFA communiquera à 19h45 sur une éventuelle reprise de la rencontre. Les équipes discutent actuellement pour décider entre une reprise ce soir et un report. Mais le soulagement prend le dessus sur l’inquiétude dans les tribunes du Parken Stadium.