Contre l’Angleterre, la Croatie espère «imposer son style»

Consciente des attentes qu’elle suscite et du niveau de l’Angleterre, qu’elle affronte dimanche à Wembley pour lancer son Euro (11 juin-11 juillet), la Croatie veut malgré tout jouer sans complexe et essayer «d’imposer son style», selon le sélectionneur des vice-champions du monde Zlatko Dalic.

Luka Modric (milieu et capitaine croate): «Nous nous attendons à ce que l’Angleterre joue de façon très agressive et avec beaucoup de puissance dès le coup d’envoi. Nous nous attendons à un match très compliqué. Ce sera à nous de tout donner, de faire tout ce qu’on peut et on verra comme se déroulera le match au fur et à mesure».

Zlatko Dalic (sélectionneur croate): «Nous réalisons que nous allons affronter une grosse équipe, l’une des favorites et l’une des équipes hôtes. Il faudra que nous soyons bons, compacts, agressifs, il faudra se battre et jouer avec conviction pour essayer d’imposer notre style. Il ne faudra pas se contenter de défendre, on veut essayer de marquer et de faire une bonne entame de compétition parce que ce serait bon pour notre confiance».

Modric: « Nous nous sommes très bien préparés, nous avons très bien travaillé ces sept derniers jours et on est prêt (...) Jouer pour l’équipe nationale, c’est un grand honneur et un devoir. L’Euro est une belle compétition et on sait que les attentes sont importantes, notre peuple attend beaucoup de nous, et nous sommes impatients et espérons pouvoir montrer notre vrai visage (...) On a placé la barre très haut avec la finale au Mondial, mais il faut être réaliste et savoir qu’on n’atteindra pas la finale à chaque compétition. On va prendre match après match. Même si on croit beaucoup en nous-même et qu’on est persuadés d’avoir une bonne équipe, on sait que des joueurs nous manquent».

Ne pas se focaliser sur l’attaque anglaise

Dalic: «Nous avons conscience de qui est notre adversaire et des joueurs qu’ils ont, mais quel que soit le système qu’il y aura, nous serons prêts à y faire face. Nous savons que c’est une équipe de très grande qualité, avec une attaque excellente, on fera de notre mieux mais l’objectif est d’avoir le ballon et de nous créer autant d’occasions que possible. Nous ne ferons pas que défendre et ferons tout pour contrarier leur pressing».