Kimpembe aurait préféré «être un peu dans le dur» avant l’Euro

Le défenseur des Bleus Presnel Kimpembe a reconnu samedi qu’il aurait préféré «être confronté à un peu plus de problèmes» dans les matches de préparation à l’Euro, pour être «un peu dans le dur» avant de défier l’Allemagne mardi à Munich.

Le Pays de Galles réduit à dix tôt dans le match (3-0), puis une faible équipe de Bulgarie (3-0), les deux oppositions des Bleus en préparation de la compétition ont un peu laissé le Parisien sur sa faim.

«C’est sûr que j’aurais préféré que l’arbitre ne mette pas de carton rouge contre le pays de Galles pour jouer à onze contre onze. Je pense que oui, pour ma part, j’aurais aimé être confronté à un peu plus de problèmes pour être un peu dans le dur», a-t-il résumé en visioconférence de presse depuis Clairefontaine (région parisienne).

Mais le défenseur a insisté sur le fait qu’il avait eu «la chance de bien se préparer» au centre d’entraînement des Bleus, lors de séances de haut niveau.

Il a indiqué que le groupe tricolore se sentait «dans le même état d’esprit» qu’en 2018, année du sacre mondial. «L’excitation monte petit à petit, jour après jour, on s’est bien préparé pour ce match. On se sent très bien. On est très impatient», a-t-il repris, affirmant qu’il serait «naïf» de penser que l’Allemagne n’est pas «une équipe très forte».

Son partenaire du milieu de terrain Moussa Sissoko a lui évoqué la progression de l’équipe ces derniers mois.

« Je sens que cette équipe a beaucoup plus de maturité, d’assurance, cela fait un certain moment que les joueurs évoluent ensemble. Depuis cette défaite en finale à l’Euro-2016, pas mal de joueurs ont changé, ceux qui sont arrivés ont apporté une fraîcheur. On sent une équipe en pleine confiance, une équipe qui progresse avec maturité et stabilité», a affirmé le joueur de Tottenham.

Les Bleus se rendent lundi à Munich, à la veille de leur entrée en lice dans le groupe F de l’Euro.