JO de Tokyo: le tenant du titre du 400m nage libre Mack Horton rate la qualification

Le champion olympique en titre du 400 mètres nage libre Mack Horton a échoué à se qualifier pour les Jeux de Tokyo sur la distance, battu notamment par son compatriote australien Elijah Winnington, qui a réalisé la meilleure performance mondiale de l’année samedi à Adélaïde.

Mack Horton, également connu pour avoir refusé de poser sur le podium au côté du nageur chinois Sun Yang, depuis suspendu huit ans pour dopage, lors des Mondiaux-2019, peine à retrouver sa forme cette saison.

Malgré sa bonne performance, 3 minutes 43 secondes et 92/100es, il ne termine que troisième de la course qualificative australienne, derrière Elijah Winnington, en 3 minutes 42 secondes et 65/100es, et Jack McLoughlin, en 3 minutes 43 secondes et 27/100es, qui ont pris les deux places qualificatives.

Mack Horton peut toujours espérer aller aux Jeux cet été en se qualifiant sur le 200 mètres, ce dimanche.