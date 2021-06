VIDÉO | Les joueurs autrichiens s’amusent sur un terrain détrempé

Plusieurs joueurs de la sélection autrichienne ont décidé d’organiser un concours de plongeons sur un terrain détrempé. Sympa!

Les joueurs de l’Autriche n’ont pas froid aux yeux. Et visiblement, il règne une excellente ambiance du côté de la sélection drivée par Franco Foda. Les Autrichiens ont donc profité de fortes pluies pour s’amuser sur leur terrain. Les joueurs ont organisé un concours de plongeons. Et le plus motivé à ce petit jeu-là se nommait Christoph Baumgartner, le jeune médian d’Hoffenheim. Jugez plutôt.