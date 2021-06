Le Namurois Eliott Crestan doublera l’Euro U23 et... les Jeux de Tokyo sur 800 mètres

Eliott Crestan (SMAC) a réalisé, ce samedi au Brussels Grand Prix, le minimum qualificatif sur 800 mètres en vue des Jeux olympiques de Tokyo en courant la distance en 1:45.19, soit un centième de seconde sous le minimum qualificatif.

Déjà qualifié pour les championnats d’Europe U23 de Tallinn (8-11 juillet), il doublera les deux compétitions estivales. «Courir l’Euro des espoirs avant les JO lui donnera de l’assurance», a expliqué André Mahy, l’entraîneur de l’athlète namurois. «Il sera en confiance à l’Euro avec sa qualification olympique et, je pense, médaillable.»

Eliott Crestan s’était préparé à courir presque seul, dans le 800 mètres du Brussels Grand Prix. «J’avais préparé cette course pendant la semaine en sachant que je devrais me débrouiller seul. J’ai fait un grand entraînement mercredi, 2 x 500 m et 2 x 200 m, et je m’étais surpris à faire de bons temps. Je savais donc que j’étais en forme et que je devais courir pour atteindre le minimum à Bruxelles où le meeting ne procurait pas de points au ranking mondial en vue des JO. Mais j’avais la rage après ma course à Hengelo (P-B) sur laquelle j’avais tout focalisé, car c’est là que je voulais faire le minimum olympique. Mais la course ne s’est pas déroulée comme prévu, notamment au niveau du tempo du lièvre. Mon objectif de samedi à Bruxelles était de courir en 1:45, mais je n’aurais jamais pensé que j’allais pulvériser mon record personnel (1:46.16) et signer le minimum olympique en 1:45.19. Me voilà rassuré pour les JO. Je n’ai plus à me stresser avec le ranking mondial où je suis 39e actuel alors que les 48 premiers sont repris à Tokyo. Mais ce ranking fluctue sans cesse et la pression est donc très forte.»

Le programme des prochaines semaines d’Eliott Crestan va devoir évoluer. «J’allais en fait enchaîner les courses pour atteindre la limite qualificative ou, du moins, pour engranger un maximum de points mondiaux. Me voilà libéré et je vais donc changer mon programme. Nous allons reprendre les entraînements dans l’optique olympique. Je ne pense pas disputer le meeting de Nivelles (19/06) comme prévu, sauf peut-être sur une autre distance que le 800. Je serai par contre aux championnats de Belgique à Bruxelles (26-27/06). Après l’Euro U23 donc, je serai aux JO avec l’ambition de passer un tour.»