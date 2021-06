Soyez prêts pour le premier match des Diables: voici les paroles de la Brabançonne

En flamand: O dierbaar België

O heilig land der vaad’ren Onze ziel en ons hart zijn u gewijd. Aanvaard ons kracht en het bloed van onze adren, Wees ons doel in arbeid en in strijd. Bloei, o land, in eendracht niet te breken; Wees immer u zelf en ongeknecht, Het woord getrouw, dat ge onbevreesd moogt spreken: Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht.