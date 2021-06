Les Autrichiens doivent «être patients» contre la Macédoine du Nord

Le sélectionneur de l’Autriche, Franco Foda, s’attend avoir «la possession» contre la Macédoine du Nord et demande à ses joueurs d’»être patients», comme les Italiens contre la Turquie, pour gagner enfin un match à l’Euro, dimanche à Bucarest (18h00).

«La Macédoine du Nord a un bon jeu de transition et attend vos erreurs, nous devrons faire preuve de patience dans la construction du jeu. Nous aurons vraiment plus la possession que nos adversaires», a expliqué l’entraîneur allemand.

Mais les aigles autrichiens se sont préparés à jouer aussi le contre, «car nous avons réalisé qu’ils étaient vulnérables en défense quand ils perdent la balle», a ajouté Foda.

Il a pris exemple sur le match d’ouverture, remporté par l’Italie contre la Turquie (3-0) avec des buts en seconde période. «Au début, les Turcs étaient compacts, ils causaient des problèmes aux Italiens, puis le premier but a ouvert le jeu et on a vu la vitesse des Italiens, assez impressionnante», a développé le coach de l’Autriche. «Quand vous jouez contre une équipe défensive, vous devez être très patients, puis le premier but ouvre le jeu», a-t-il poursuivi, s’attendant à ce que «la Macédoine soit très compacte».