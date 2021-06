Au Brussels Grand Prix, Julien Watrin a disputé son premier 400 mètres de la saison après une déchirure

Julien Watrin (DAMP) a disputé son premier 400 mètres en compétition (47.44) de la saison ce samedi, à l’occasion du Brussels Grand Prix. Le membre des Belgian Tornados s’était occasionné une blessure à l’ischio gauche au cours d’un stage avec le Team Belgium au début du printemps à Bebek.

Le coureur de Dampicourt s’est quelque peu rassuré sur la piste du stade Roi Baudouin qu’il retrouvera dans deux semaines à l’occasion des championnats de Belgique du 400 mètres.

«Je reviens de loin après cette blessure en stage à Belek», a expliqué Julien Watrin. «J’ai souffert des conséquences de cette déchirure que je m’étais occasionnée lors d’une séance sur 300 mètres. J’étais motivé par mon objectif de qualification olympique sur 400 mètres haies. Au moment de ma blessure, je me trouvais vers la 60e place au ranking mondial, ce qui me donnait de l’espoir olympique pour une qualification individuelle. J’avais beaucoup travaillé pendant l’hiver pour les haies. Tout a été arrêté à cause de cette déchirure et j’ai décidé d’oublier le 400 mètres haies cette saison. Lors de ma période d’entraînement après la blessure, j’ai à nouveau ressenti une pointe de douleur à l’ischio. J’ai donc décidé de rester prudent et de ne pas hypothéquer mes chances de qualification dans le relais national de 4 x 400 pour les JO. Je suis entré dans une course contre la montre: je dois continuer à m’entraîner, sur la fatigue, et enchaîner avec la compétition sans avoir eu l’occasion de retrouver un peu de fraîcheur. Je dois encore disputer la Coupe d’Europe par équipe (19-20/06, ndlr) avec le relais 4 x 400 mètres, avant le championnat de Belgique (26-27/06, ndlr). Je dois montrer au sélectionneur que je suis redevenu performant. Les Tornados sont très proches les uns des autres et je crois que la place en finale nationale du 400 sera très importante en vue des JO. Je pense en tout cas qu’il est très important que je sorte un bon chrono, même pour moi. Mon but, de mes entraînements actuels, est de préparer la période de juillet et d’août. Je parviens à courir sans douleur ni appréhension depuis une semaine seulement. Je n’ai certes pas encore mes chronos habituels à l’entraînement, mais je sens que ça s’améliore très vite.»