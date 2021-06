VIDÉOS | La Russie a déjà battu la Belgique dans un match... entre supporters

Des supporters se sont affrontés ce samedi matin à Saint-Pétersbourg.

C’est devenu une tradtion depuis plusieurs années, les supporters belges affrontent une délégation de supporters de l’équipe adverse quelques heures avant le coupd’envoi de la rencontre «officielle» entre les deux équipes.

Malgré le covid, cette tradition n’a pas été oubliée et huit supporters des Diables rouges ont affronté huit supporters russes dans un match (très) amical sur le terrain du Dinamo Saint Pétersbourg.

«Ce la permet de rencontrer les gens. C’est toute une organisation, il y a beaucoup de supporters. On porte chacun les maillots officiels de notre équipe respective. C’est vraiment sympa», a expliqué Emmanuel durant la rencontre et qui se rendra au stade Petrovski pour supporter les Belges ce samedi soir, «on a beaucoup hésité avec les mesures covid. Cela fait deux ans qu’on a le projet de venir à l’Euro et on a donc fait l’effort de venir supporter les Diables.»

Le match s’est finalement terminé par une défaite des supporters belges sur le score de 4-3. En espérant que les «vrais» Diables ne leur emboitent pas le pas ce samedi soir.