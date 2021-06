Roland-Garros: Martin Katz en finale du double samedi à Paris, chez les juniors

Associé à l’Ukrainien German Samofalov, Martin Katz a conquis vendredi son billet pour la finale du double garçons chez les juniors à Roland-Garros.

Sur la terre battue parisienne, Martin Katz et German Samofalov ont battu en demi-finales une paire composée de l’Américain Victor Lilov et le Serbe Peter Privara en deux manches - 6-4, 7-6 (8/6) - et 1 heure 24 minutes de match.

En finale samedi, la paire belgo-ukrainienne affrontera les Français (N.4) Arthur Fils, qui disputera aussi la finale en simple chez les juniors, et Giovanni Mpetshi Perricard.

C’est le premier tournoi en Grand Chelem pour le jeune Belge, 18 ans, 61e mondial ITF chez les juniors qui suit le sport-étude de l’AFT à Mons. Il avait été éliminé en simple au premier tour dimanche.