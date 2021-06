L’impression de L’Avenir fortement perturbée cette nuit

Une importante panne sur la chaîne d’impression de nos journaux la nuit de vendredi à samedi a très fortement perturbé la sortie et la distribution de plusieurs de nos éditions. Nous invitions les abonnés qui n’ont pas reçu leur journal à le consulter sur lavenir.net.

Une panne a mis à l’arrêt les rotatives de notre imprimeur Rossel Printing Company à partir de 0 h 30 dans la nuit de vendredi à samedi. Elle s’est prolongée durant plusieurs heures. Seule l’impression de L’Avenir Luxembourg n’a pas été impactée.

L’Avenir Wallonie picarde a été distribué tardivement. L’Avenir Namur a également été imprimé, mais devait être livré avec un peu de retard chez nos abonnés et libraires. Par contre, L’Avenir Basse-Sambre et Entre-Sambre-et-Meuse n’ont pu être imprimés, nos abonnés devraient recevoir un exemplaire de L’Avenir Namur dans leur boîte. L’Avenir Brabant wallon n’a également pas pu être imprimé à temps, des exemplaires de L’Avenir Namur devaient être distribués sur certaines zones, mais pas dans l’entièreté de la province du Brabant wallon.

La situation est plus catastrophique pour L’Avenir Huy-Waremme et L’Avenir Verviers: nos deux éditions liégeoises ont été imprimées en fin de nuit, mais leur livraison aux centres de distribution AMP (libraires) et bPost (abonnés) était hors délai. Nos abonnés recevront ces journaux lundi matin.

Nous présentons à nos lecteurs toutes nos excuses. Nous invitons nos abonnés qui n’ont pas reçu leur journal ou une autre édition à consulter leur édition sur la liseuse disponible sur lavenir.net.

https ://www.lavenir.net/abonnement/journal-numerique