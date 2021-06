La Russie se verrait bien candidate à l’organisation de l’Euro 2028 ou 2032

La Russie se verrait bien organiser l’Euro 2028 ou 2032, c’est en tous les cas ce qu’a estimé Alexey Sorokin, le patron du comité organisateur de l’Euro 2021 qui passe par Saint-Petersbourg, l’une des 11 villes hôtes de l’évènement.

«Je ne parle pas au nom de mes collègues de la fédération russe de football, mais je pense que ce serait très logique», a expliqué Sorokin, 49 ans, au quotidien russe «Sport Express», samedi. «Une candidature indépendante serait justifiée compte tenu de nos infrastructures et de notre expérience.»

Saint-Petersbourg accueille samedi soir (21h00) le premier duel du groupe B de l’Euro entre la Russie et la Belgique et sera aussi, notamment, le théâtre le 21 juin du match entre les Diables Rouges et la Finlande après un Russie/Finlande joué le 16 juin dans cette même enceinte.

«Je pense qu’en préparant ces rendez-vous, nous avons montré à l’UEFA (l’Union européenne de football, ndlr) que nous sommes un partenaire fiable et prêt à tout pour aider à mener à bien cette organisation», a ajouté Sorokin. L’hôte de la Coupe du monde 2018 a en effet repris en charge trois autres matches qui devaient se dérouler à Dublin, mais l’Irlande n’avait pas offert les garanties demandées par l’UEFA en matière d’accueil des spectateurs.

Saint-Petersbourg accueillera ainsi lors de cet Euro, six matches du tour préliminaire - avec aussi Pologne/Slovaquie le 14 juin, Suède/Slovaquie le 18 juin et Suède/Pologne le 23 juin-, et un quart de finale (le 2 juillet).

L’Euro 2024 aura lieu en Allemagne.