NBA: Philadelphie prend l’avantage en demi-finale de Conférence, 3-0 pour Phoenix contre Denver

Joel Embiid en tête, avec 27 points inscrits, toute l’équipe de Philadelphie a oeuvré pour s’imposer à Atlanta (111-127) et prendre l’avantage deux victoires à une dans leur demi-finale de conférence Est, vendredi dans les playoffs du championnat professionnel nord-américain de basket (NBA).

Ce succès permet aux 76ers de récupérer l’avantage du parquet, perdu lors du match N.1, quand les Hawks avaient pris un meilleur départ, dans le sillage de leur machine à slalomer et à scorer Trae Young, alors auteur de 35 points.

Les Sixers ont imposé leur supériorité, sous les yeux du patron de la ligue nord-américaine de basket, Adam Silver, et de leur ancienne gloire, Julius Erving, artisan du dernier titre de champion remporté en 1983.

Dans le sillage de Joel Embiid (9 rbds, 8 passes, 3 contres), Tobias Harris a été un lieutenant efficace (22 pts) et les joueurs venus du banc ont apporté 46 points. Tant et si bien que Philly a shooté à 58,2% de réussite, tout en se montrant plus costaud à l’impact physique notamment lors du troisième quart-temps largement remporté (34-19).

En face, à l’image de Trae Young encore auteur de 28 points et 8 passes décisives, il a manqué cette petite étincelle qui force les décisions, même si John Collins (23 pts) et Bogdan Bogdanovic (19 pts) ont eu leur contribution habituelle.

A l’Ouest, Phoenix poursuit sa domination sur les Nuggets de Denver. Les Suns se sont imposés cette fois 102 à 106 à Denver et mène la série 3 à 0 avec notamment 28 points pour Devin Booker et 27 points pour Chris Paul et ce malgré une prestation géante du Nuggets Nikola Jokic auteur d’un monstrueux triple-double (32 points, 20 rebonds, 10 assists). Plus collectif, Phoenix a pu compter aussi sur les 15 rebonds de Deandre Ayton pour aller chercher une première victoire à l’extérieur après deux succès à domicile dans ces séries au meilleur des 7 matches.