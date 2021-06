VIDÉO | Laurent Colemonts sur la phase polémique de Turquie-Italie: «Non, il n’y avait pas penalty en fin de première mi-temps»

Notre consultant Laurent Colemonts est revenu sur la première phase polémique de cet Euro 2020.

Juste avant la première période, à la 45e minute du match d’ouverture entre Turquie et Italie, le joueur de Lille Zeki Celik dévie un centre de la main, dans sa surface de réparation. Tous les Italiens réclament le penalty, et le réclameront encore durant le retour aux vestiaires. Mais l’arbitre et le VAR refusent de l’accorder, bien que cette main était légèrement décollée du corps. «Il faut voir le mouvement de la main. Il a la main ballante, il n’y avait pas lieu de siffler penalty. Le VAR n’interviendra jamais pour ce genre de phases parce qu’il n’y a pas une volonté claire du défenseur d’agrandir la surface de son corps», estime Laurent Colemonts, notre consultant arbitrage. On vous laisse vous faire votre propre avis dans la vidéo ci-dessus.

+L’Italie domine facilement la Turquie