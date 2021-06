Le débrief de la 1re journée: l’Italie impressionne déjà, une cérémonie sans accroc, les Diables sont prêts

Tout ce qu’il faut retenir de cette première journée de l’Euro 2020 compilé en un seul article.

1 L’Italie débute par une victoire

Les Italiens ont débuté leur Euro de la plus belle manière. Les hommes de Roberto Mancini ont battu la Turquie sur le score de 3-0. Un premier succès mérité.

2 Une cérémonie d’ouverture sans encombre

Un spectacle son et lumière, un feu d’artifice devant des tribunes clairsemées et le ballon, enfin, s’est mis à rouler: retardé d’un an, l’Euro de football a débuté vendredi à Rome avec une affiche Turquie-Italie, un coup d’envoi festif malgré la pandémie de Covid-19.

3 Les Diables sont bien arrivés en Russie

Les Diables rouges ont atterri sur le sol russe, ce vendredi dans le courant de l’après-midi.

4 Courtois confiant, Martinez prudent

Thibaut Courtois n’a pas caché ses ambitions à l’entame de l’Euro 2020. Le gardien du Real Madrid espère «écrire une belle histoire». De son côté Roberto Martinez, s’est montré plus réservé.

5 Vingt-quatre joueurs présents pour le dernier entraînement

Ce sont 24 Diables rouges qui sont montés sur la pelouse ensoleillée du stade Petrovksy, vendredi en fin d’après-midi, à Saint-Pétersbourg pour effectuer leur dernier entraînement avant d’enfin débuter l’Euro 2020, samedi soir (21h) contre la Russie.

