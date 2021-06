VIDÉO | «OBELGIX», le supporter belge le plus connu, est de retour!

Il avait fait sensation lors de la Coupe du Monde 2018 en Russie. «OBELGIX», le plus célèbre supporter des Diables rouges est de retour et est plus motivé que jamais à soutenir l’équipe nationale

Ce matin, ce chef d’entreprise de 38 ans originaire d’Incourt, dans le Brabant wallon, s’est rendu dans une école d’Overijse pour prendre la température. Et visiblement, à un jour du match face à la Russie, l’ambiance est déjà montée d’un cran. «C’est clairement maintenant qu’il faut fidéliser les petits jeunes. C’est chouette de les voir en «noir-jaune rouge. On commence un Euro, on a envie d’avoir tout le soutien de toute la population, surtout les enfants. On est là pour soutenir notre équipe jusqu’au bout qu’on gagne ou qu’on perde, a commenté «OBELGIX» au micro de RTL-TVI. Mon rôle d’OBELGIX est justement de créer une ambiance magique autour de l’Euro et surtout de montrer avec fierté les couleurs nationales. On a tous envie que ce rêve devienne réalité, c’est-à-dire gagner une coupe d’Europe. Les enfants n’attendent que ça.» Et tous les autres supporters des Diables rouges aussi.