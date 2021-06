Futurs adversaires des Diables, les Danois ne se cachent pas

En grande forme, à domicile et ambitieux, les hommes de Hjulmand assument pleinement leur statut d’outsider avant leur entrée en lice ce samedi 18h contre la Finlande.

Une promenade de quelques minutes dans les rues de Copenague suffit pour s’en rendre compte : la fièvre de l’Euro a atteint la capitale danoise. La ville s’est tellement drapée de rouge et de blanc qu’on se croirait presque dans le centre de Liège un soir de titre du Standard. On exagère à peine en écrivant qu’on croise plus de personnes habillées avec la vareuse nationale que de cyclistes. C’est dire, dans une ville qui bouge sur deux roues. On a même vu le prince Frederik chausser les crampons pour l’ouverture de la Fanzone réservée aux supporters. Autour de laquelle se dégage un parfum de confiance et d’espoir.

En réalité, la sélection s’est mise au diapason du déconfinement accéléré instauré par les autorités : elle avance sans masque. Assumant son statut d’outsider. Et elle a des arguments pour.

En grande forme

Si pour beaucoup, les deux victoires de la Belgique face au Danemark en Ligue des Nations fin 2020 sont le reflet d’une certaine normalité, il ne faut pas trop se fier aux apparences. Depuis sa défaite aux tirs au but face à la Croatie en huitième de finale du Mondial 2018, la sélection danoise n’a perdu que ces deux matches-là, face à nos Diables Rouges (qu’elle retrouvera jeudi prochain, le 17 juin). Pour le reste, elle a enchaîné 14 victoires et neuf partages. Et elle n’a encaissé qu’un but lors de cinq derniers matchs. «Cette succession de bons résultats nous donne confiance et l’équipe a gagné en stabilité», assure Christian Eriksen, aussi décontracté durant la conférence de presse que durant l’entraînement du jour.

L’avantage de jouer à domicile

La phase de groupe va offrir un avantage énorme aux Danois : ils vont jouer trois fois de rang à la maison, au Parken Stadium de Copenhague. «Cela nous donne automatiquement le statut de favori pour ce premier match», ne cache pas Simon Kjaer, réaliste. Un statut assumé par toute l’équipe, qui se verrait bien aller le plus loin possible. «On croit en nous», ajoute le défenseur de l’AC Milan, qui n’avait que trois ans lorsque le Danemark a remporté l’Euro, en 1992. Près de 30 ans plus tard, le rêve de soulever le trophée est de retour. «Il y a beaucoup de grandes équipes mais nous avons le droit de rêver», estime Kasper Hjulmand, le sélectionneur. «Si on sort du groupe, tout sera possible sur un match. Tout peut arriver.»

Eriksen en patron

On l’aura compris : les Danois ne sont pas du genre à cacher leurs ambitions. Pas de faux-semblants, ça va droit au but. Et la population compte sur la star locale, Christian Eriksen, pour faire soulever les foules (25 000 supporters sont attendus dans l’enceinte du FC Copenhague durant chaque match de la phase de groupe). À condition que les prestations du médian de l’Inter Milan ressemblent plus à celles de sa fin de saison que celles de son début d’exercice, lorsque le coéquipier de Romelu Lukaku a connu une période de turbulence. «Mais je regarde devant, pas derrière», assure le numéro 10. Pas revanchard mais déterminé. Comme ses équipiers.