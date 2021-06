«Soutenir les réfugiés au-delà de la philanthropie»: Ikea a lancé un programme de formation à Mons

Une «belle opportunité» dans un marché de l’emploi «difficile»

Edgar est originaire du Venezuela. Informaticien et prof de langue dans une vie antérieure, le voici désormais dans un département de vente. «Ça se passe magnifiquement bien. Dès le premier jour, je me suis senti à l’aise.»

Même sentiment pour Fleury, venu du Burundi. «On a des collègues très sympas, très accueillants et chaleureux. J’ai l’impression d’être ici depuis 10 ans alors que j’ai commencé il y a une semaine; tout le monde connait déjà nos prénoms.», sourit-il.

Professionnellement, les choses démarrent bien. «Auparavant, j’ai fait une formation de logistique et j’ai travaillé à l’aéroport de Zaventem. Mais ce n’est pas du tout pareil, j’ai l’impression d’avoir appris plus de choses en une semaine ici qu’en un mois là-bas.»

Pour eux, ce stage représente une belle opportunité de trouver un job. «C’est très difficile d’accéder au marché de l’emploi», déplore Edgar, qui parle pourtant un français parfait et peut se prévaloir de plusieurs compétences. «Ici, on a une belle opportunité.»

Si le stage ne débouche pas sur un contrat, il peut représenter un bel atout. Ce fut le cas pour Jocelyne, qui a fait partie de la phase pilote et qui a postulé pour un poste par la suite. «J’ai eu une formation commerciale et j’étais ici dans mon élément. Une opportunité m’a été offerte pour continuer via un CDD et j’ai pu la saisir», se réjouit-elle.