La FSMA lance une campagne de sensibilisation aux fraudes en ligne

L’Autorité des services et marchés financiers (FSMA) annonce vendredi lancer une série de films pour sensibiliser le public aux fraudes à l’investissement et au crédit.

Le contexte de crise sanitaire avec le confinement et la généralisation du télétravail favorise l’exposition des consommateurs au démarchage des acteurs frauduleux, prévient l’autorité.

De plus en plus de consommateurs contactent la FSMA avant d’investir en raison de doutes sur le caractère frauduleux d’une offre de produits ou services financiers. En 2020, elle a reçu 1.555 signalements de fraudes, soit 50% de plus qu’en 2018.

L’autorité veut donc sensibiliser un public encore plus large à ce type de fraude à l’aide de vidéos témoignages et de films d’animation, disponibles sur son site internet (https://www.fsma.be/fr).

D’autres films seront diffusés dans les prochains mois.