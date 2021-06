Mondiaux de judo: Toma Nikiforov éliminé au 2e tour contre le 14e mondial

Toma Nikiforov n’a pas réussi à franchir le cap du deuxième tour des championnats du monde de judo vendredi à Budapest, en Hongrie, en étant battu par l’Ouzbekh Mukhammadkarim Khurramov, 14e au classement de la fédération internationale IJF, 24 ans.

Khurramov avait réussi un waza-ari après 57 secondes. Nikiforov faisait de même à 1:20 de la fin du combat. Deux mouvements validés par la vidéo. Mais à 48 secondes du terme, Nikiforov se faisait surprendre par un ippon signifiant la fin de ses espoirs de réussir une médaille.

Toma Nikiforov, 28 ans, 15e mondial, avait ouvert son championnat du monde de judo par une victoire aisée sur le Gabonais Luc Manongho, 30 ans, 81e mondial, grâce à une immobilisation après une minute 15 secondes de combat à peine.

Champion d’Europe à Lisbonne à la mi-avril, Nikiforov est de retour au sommet après une période de blessure. En 2018, il avait remporté son premier titre européen et lors des championnats du monde 2015, il a remporté le bronze.

Mercredi, Matthias Casse est devenu le premier Belge, chez les messieurs, à devenir champion du monde, en -81kg, après huit titres conquis chez les dames par Ingrid Berghmans (6) et Gella Vandecaveye (2).

En -78kg, Sophie Berger, 24 ans, 42e mondiale, a été battue dès le premier tour face, il est vrai, à la Brésilienne Maya Aguiar, 12e judokate dans cette catégorie, 29 ans, double championne du monde (2014 et 2017) et deux fois médaillées de bronze aux Jeux Olympiques (2012 et 2016). Aguilar a placé un waza-ari à mi-combat.