Charleroi: du changement dans le staff, Jacques Borlée comme consultant externe

Contrairement à ce qui a été dit et espéré, il y aura finalement un changement majeur dans le staff carolo, autre que celui de l’entraîneur principal.

Selon nos informations, le préparateur physique Philippe Simonin ne prolongera pas sa mission au Sporting. Les deux parties n’ont pas trouvé d’accord. Le Français devrait être remplacé par Frédéric Renotte, qui avait déjà exercé cette fonction à Charleroi entre 2013 à 2016, puis à l’Antwerp, entre autres.

Par ailleurs, Jacques Borlée pourrait rejoindre l’encadrement plus large de l’équipe, comme consultant externe. Ce profil de spécialiste viendrait enrichir la nouvelle «cellule performance» mise en place par Edward Still et chère à la direction.