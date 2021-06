VIDÉOS | Le sauvetage spectaculaire de deux chiens tombés dans un gouffre géant

Des sauveteurs mexicains ont sauvé ce jeudi deux chiens tombés accidentellement dans un gouffre géant qui s’est récemment ouvert dans une zone rurale de l’État de Puebla, dans le centre du Mexique.

Le gouffre est soudainement apparu il y a deux semaines au milieu des champs de la municipalité de Santa Maria Zacatepec, à environ 110 kilomètres de Mexico, et s’est rapidement étendu, prenant la forme d’un cercle très profond d’un diamètre d’une centaine de mètres.

Les chiens Spay et Spike qui jouaient non loin du gouffre lundi dernier ont franchi le cordon de sécurité mis en place par la police et l’armée pour contenir les badauds, et sont descendus environ 20 mètres dans le gouffre où ils se sont retrouvés piégés sans possibilité de remonter à la surface par eux-mêmes.

Les images des animaux piégés prises par un drone sont rapidement devenues virales sur les réseaux sociaux, entraînant une attention nationale et des demandes de milliers de personnes pour les sauver.

Initialement, les pompiers et les secouristes de la protection civile ont fait descendre des cages à l’aide de cordes en espérant pouvoir les utiliser comme ascenseurs pour les animaux.

Les tentatives ont été suspendues à plusieurs reprises en raison de fortes rafales de vent et d’une pluie battante.

Agradecemos las muestras de solidaridad y humanidad con los caninos. Nuestro compromiso es con todas y con todos. #GobiernoHumanoGobiernoCercano 2/2 pic.twitter.com/a6y6GZ96vh — Gobierno de Puebla (@Gob_Puebla) June 11, 2021

Enfin, Spay et Spike ont été secourus par un sauveteur, épaulé par ses camarades, qui est descendu les chercher dans le gouffre à l’aide de cordes.