Euro: les Red Lions éliminés en demi-finale aux shoot-outs par les Pays-Bas

La Belgique a été éliminée en demi-finale de l’Euro de hockey par les Pays-Bas, jeudi, au Wagener Stadium d’Amsterdam. Les Red Lions se sont inclinés 3-1 aux shoot-outs. Le temps règlementaire s’était achevé 2-2.

Les Red Lions ont mené à deux reprises, par Nicolas De Kerpel (34e) et Alexander Hendrickx (53e), mais les Néerlandais sont à chaque fois revenus au score via Seve van Ass (52e) et Jip Janssens (56e).

En finale, ce samedi à 12h30, les Pays-Bas affronteront l’Allemagne, victorieuse 2-3 de l’Angleterre dans l’après-midi. Juste avant (10h00), la Belgique jouera pour la troisième place contre l’Angleterre.

Battus par les Pays-Bas en 2017 et champions lors de la dernière édition il y a deux ans, les Belges ne disputeront pas de troisième finale consécutive.