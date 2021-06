Idéfix, le chien d’Astérix, héros d’une BD

Le premier volume de la série Idéfix et les Irréductibles s’intitulera «Pas de quartier pour le latin!». Photo News

Idéfix, le fidèle compagnon à quatre pattes d’Astérix et Obélix, va être le héros d’une bande dessinée à paraître le 16 juin, ont annoncé ce jeudi les éditions Albert René.

Le premier volume de la série Idéfix et les Irréductibles s’intitulera «Pas de quartier pour le latin!».

Idéfix, comme le savent les fans du Gaulois le plus célèbre de la fiction, est originaire de la ville fondée sur une île de la Seine qui est aujourd’hui devenue Paris et dont le Quartier Latin est un lieu emblématique.

«Deux ans avant qu’Idéfix ne rencontre Astérix et Obélix à la sortie d’une charcuterie de Lutèce dans +Le Tour de Gaule d’Astérix+, ce premier album emmène ses lecteurs dans les rues de la cité», a expliqué l’éditeur dans un communiqué.

Idéfix et les Irréductibles est aussi le concept d’une série animée de 52 épisodes qui doit être diffusée sur France Télévisions à partir de septembre.

Malgré la disparition de ses créateurs René Goscinny et Albert Uderzo, Astérix reste de loin la série de bande dessinée qui rencontre le plus de succès en librairie en France. Sur les 15 dernières années, il y occupe quatre des cinq premières places des ventes de livres, avec les tomes 35, 36, 38 et 37 de ses aventures. Tous ont dépassé 1,6 million d’exemplaires, selon l’institut GfK.