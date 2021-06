Art nouveau: une année dédiée en 2023 et un pass dès cet été

La Région bruxelloise va organiser une année Art nouveau en 2023. Dès maintenant, elle propose un «Pass Art Nouveau» pour les visites de cet été.

La Région bruxelloise a décidé d’organiser une année consacrée à l’Art nouveau en 2023. Dans l’immédiat, elle propose un «Pass Art Nouveau» dès à présent pour les visites de cet été, ont annoncé jeudi le ministre-président Rudi Vervoort, ainsi que le secrétaire d’État en charge du Patrimone, Pascal Smet et le ministre en charge de l’Image de Bruxelles Sven Gatz.

Plus de 250 bâtiments Art nouveau sont classés, en tout ou en partie dans la capitale où près de 1.000 biens sont repris par ailleurs à l’inventaire du patrimoine architectural de Bruxelles.

Selon Pascal Smet, les demandes de visites continuent d’augmenter et les récentes ouvertures au public de l’Hôtel Solvay et de la Maison Cauchie y participent.

Afin de visibiliser Bruxelles comme berceau de l’Art nouveau et de faciliter l’accès à ses joyaux, un pass «tout en un» permettra de découvrir 3 lieux Art nouveau au choix parmi 7 emblèmes du mouvement à Bruxelles.: les Maisons Autrique, et Cauchie, les Musées Horta et des Instruments de Musique, le Centre Belge de la Bande Dessinée et le Magasin de joaillerie Wolfers Frères.

L’offre appelée à s’étoffer repose sur deux formules qui permettront de visiter 3 lieux Art nouveau sur une période de 6 mois à partir de l’achat. Une première formule est proposée au tarif préférentiel de 19 euros et permet de choisir parmi 6 lieux, à l’exception de l’Hôtel Solvay. Une deuxième formule à 29 euros comprend l’Hôtel Solvay et 2 lieux à choisir parmi les 6 autres lieux d’exception.

Rénovation, inventaire, soutien financier

La programmation de l’‘année dédiée à l’Art Nouveau sera étudiée dans les mois qui viennent avec de nombreux partenaires bruxellois, belges et internationaux. La volonté de la Région bruxelloise est de mettre en place à cette occasion des expositions et des colloques, mais aussi de programmer de nouvelles ouvertures au public de bâtiment en concentrant les travaux de restauration, en les accompagnant et en les soutenant.

D’ici là, le travail Le travail d’inventaire concernant tant le patrimoine immobilier que le patrimoine mobilier sera poursuivi.

Les années 2021, 2022 et 2023 connaîtront également un intense travail de restauration (Bloemenwerf, Maison Cauchie, Hôtel Solvay, Hôtel Van Eetvelde, Hôtel Frison, Palais Stoclet, Maison Beukman, Hôtel Hannon, etc.).

La Région continuera à soutenir, notamment financièrement, les différents musées et institutions de Bruxelles valorisant l’Art nouveau, ainsi que les initiatives permettant la collaboration entre services pédagogiques de différents musées et associations, notamment pour des événements annuels ou projets scolaires.

Nouveaux biens

Grâce à un partenariat entre la commune de Saint-Gilles, le Musée Horta et la Région, l’Hôtel Hannon ouvrira ses portes au public en 2022.

Plus largement, les visites guidées pour le public (individuels, groupe, etc.) de biens Art nouveau seront renforcées.

En 2023, de nouveaux biens devraient ouvrir exceptionnellement leurs portes, dont le Bloemenwerf, construit en 1895 par Henry van de Velde, et la Maison Beukman, construite en 1900 par Albert Roosenboom.