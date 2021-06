Le débrief du jour: Éclipse partielle de soleil | Evenepoel regagne | Le diesel flambe

Une danse du soleil avec la lune; la première victoire de Remco Evenepoel depuis sa chute; le prix du diesel qui grimpe à son tour: voici ce qui a fait, en partie, l’actualité de ce jeudi 10 juin 2021.

1. Éclipse partielle

Vers 11h17, la lune s’est placée devant le soleil voilant momentanément son éclat. La dernière fois que le soleil s’est partiellement assombri sur l’Europe centrale remonte au 20 mars 2015.

2. Evenepoel gagne la 2e étape du Tour de Belgique

Dix mois après sa terrible chute au Tour de Lombardie et deux semaines après son abandon au Giro, le prodige belge du vélo regoûte à la victoire en s’adjugeant le contre-le-montre du Tour de Belgique.

3. Le diesel toujours plus cher

Le prix maximum du diesel B7 s’établira ce vendredi à 1,5600 euro le litre (+0,013 euro), son niveau le plus élevé depuis janvier 2020.

4. Covid: les indicateurs toujours en baisse

Les indicateurs du coronavirus poursuivent leur diminution. Ainsi, entre le 3 et le 9 juin, il y a eu en moyenne 64,4 admissions à l’hôpital par jour pour cause de Covid-19, soit une baisse de 20% par rapport à la période de référence précédente.

Cela se constate aussi dans les écoles où les infections au coronavirus sont à nouveau en diminution cette semaine, avec 1.013 cas recensés.

5. Menace de grève dans le secteur de l’Enfance

Un préavis de grève dans le secteur de l’Enfance a été déposé en front commun (CNE, Setca et CGSLB) pour le lundi 28 juin

