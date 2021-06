Hopla! joue aux funambules avec le Covid: l’édition 2021 en 4 week-ends

Le programme complet du festival Hopla! 2021

+ Tout le programme Hopla ! 2021 sur le site web de l’événement

Week-end 1: 12 juin

Samedi 12 juin, Cité modèle (place Haute à 1020 Laeken)

+ Bubbel par le Duo André Léo (création 2021) à 14h15 et 16h15

+ Ludo & Arsène Productions à 15h

Week-end 2: 19 et 20 juin

Samedi 19 juin et dimanche 20 juin, Théâtre de Verdure (parc d’Osseghem, avenue de l’Atomium à 1020 Laeken)

+ Brut, Performance monumentale par le Groupe NUITS (cirque, danse, musique), samedi 19 juin à 15h

+ To bee Queen par la Cie Lady Cocktail (création 2021), samedi 19 juin à 14h et 16h45 et dimanche 20 juin à 16h15

Dimanche 20 juin, Mont des Arts (1000 Bruxelles)

+ Duo d’escaliers par la Cie Née d’un doute, à 14h et 17h (attention inscription obligatoire via le site Internet)

Week-end 3: 26 et 27 juin

Samedi 26 et dimanche 27 juin, parc Meudon (rue des Trois Pertruis à 1120 Neder-Over-Heembeek)

+ Brace for Impact par la Cie Knot on Hands, 26 juin à 15h30 et 27 juin à 16h

+ Nadir par la Cie des Chaussons Rouges, 26 juin à 14h et 17h15 et 27 juin à 15h et 17h

+ Mû par la Cie Simon Carrot – Tournoyante production, 26 juin à 15h, 16h40, 18h

+ Atelier Magnetisme par la Cie Simon Carrot – Tournoyante production, 27 juin de 14 à 17h30

Week-end 4: 3 et 4 juillet

Samedi 3 juillet et dimanche 4 juillet, Place du Musée (1000 Bruxelles)

+ Carte blanche aux étudiants de l’ESAC, 3 et 4 juillet à 15h

+ League and Legend par 15Feet6, 3 juillet à 15h45 et 17h

+ Encore une fois par Tripotes la Compagnie, 4 juillet à 14h et 16h15