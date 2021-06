Le port du masque reste obligatoire dans le centre-ville de Wavre

La bourgmestre de Wavre, Françoise Pigeolet, a décidé de maintenir l’obligation du port du masque dans le centre-ville. Elle a justifié sa décision sur Facebook.

Le port du masque dans les zones clairement balisées reste obligatoire à Wavre. La bourgmestre, Françoise Pigeolet, a justifié cette décision sur son profil Facebook. «Ma décision de ne pas lever pour l’instant l’imposition du port du masque en centre-ville appelle quelques mots d’explication. Il ne faut pas être grand clerc pour percevoir l’impatience que, tous, nous avons hâte de retrouver notre liberté de mouvement et de nous débarrasser de cet “ustensile” perçu par certains comme une entrave à la liberté individuelle.

J’ai personnellement et farouchement bien trop de respect pour le principe des libertés que pour user de la marge de manœuvre qui m’est politiquement donnée pour y porter atteinte. Ma réflexion est ailleurs… La responsabilité qui m’a été confiée par les Wavriens et mon libre-arbitre m’amènent en effet à miser sur la prudence et sur le principe de précaution. L’épidémie, y compris dans notre ville, est toujours bien là et notamment les variants brésilien et sud-africain, préoccupants et plus contagieux. Le virus circule beaucoup en milieu scolaire. Il faut savoir que les tranches d’âge les plus touchées actuellement sont les 13-18 ans et les 35-44 ans. Or, les vacances arrivent à grand pas avec leurs mouvements de population potentiellement vecteurs d’une reprise de l’épidémie. N’oublions donc pas que le risque est toujours présent. Le relâchement des consignes n’induit d’ailleurs pas le relâchement des règles sanitaires. À cet effet, je rappelle que le collège communal a notamment autorisé l’organisation prochaine de la braderie afin de soutenir nos commerçants et notre horeca. L’affluence potentielle et le risque de promiscuité nous imposent dès lors des mesures sanitaires pour garantir au maximum la sécurité des visiteurs. Le port du masque est l’une de ces mesures. Mon message est clair: restons prudents pour être libérés le plus rapidement possible de ce fléau qui pourrit nos vies depuis plus d’un an. C’est mon seul objectif pour espérer un retour le plus safe possible en septembre…»